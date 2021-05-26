Санкт-Петербург, , 14:25 — REGNUM В Смольном подсчитали, сколько туристов посетили Санкт-Петербург в длинные майские праздники 2021 года. Несмотря на пандемию и плохую погоду, красотами Северной столицы приехали полюбоваться около 300 тыс. гостей, что оказалось несколько больше, чем ожидали власти. Об этом 26 мая сообщил председатель комитета по развитию туризма Петербурга Сергей Корнеев, передает корреспондент ИА REGNUM.

Санкт-Петербург Дарья Драй © ИА REGNUM

По словам чиновника, в Смольном планировали, что на майские праздники, которые из-за пандемии были продлены на срок до десяти дней, Петербург посетят около 200−210 тыс. туристов.

«В итоге было 280 тысяч туристов, почти 300 тысяч, — указал Корнеев. — Это больше, чем мы рассчитывали, но меньше чем в 2019 году, где с учетом иностранных туристов, посетивших город, было 500 тысяч».

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