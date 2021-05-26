Уфа, , 14:17 — REGNUM Музей полярников имени Валериана Альбанова открыли в Уфе. Об этом 26 мая сообщает пресс-служба главы Башкирии.

Сообщается, что музей имени уроженца Уфы, легендарного исследователя Арктики открыл свои двери для посетителей в двухэтажной усадьбе купцов Соловьёвых на ул. Свердлова. На площади 300 кв. метров были размещены несколько тематических зон, которые посвящены роли России в жизни Арктики, истории освоения этого северного региона. Экспозиции музея рассказывают о знаковых исследователя-полярниках, включая и уроженцев Башкирии.

«Сегодня мы отдаём историческую память тем, кто долгие годы бился за то, чтобы память о Валериане Альбанове была увековечена, чтобы появился музей его имени. Очень актуально и важно, что мы этот музей открываем в тот период, когда значение Арктики для нашей страны становится всё более важным», — приводит пресс-служба слова главы региона Радия Хабирова.

Отмечается, что на прошлой неделе Рейкьявике (столица Исландии) прошла торжественная передача РФ на два года председательства в Арктическом совете.

«Эта межправительственная организация обеспечивает содействие развитию Арктики, особенно в сфере защиты окружающей среды», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в прошлом году президент РФ Владимир Путин подписал указ о стратегии развития Арктической зоны России до 2035 года.