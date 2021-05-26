Москва, , 14:14 — REGNUM Несмотря на множество событий за минувшие пять лет, баланс сил накануне очередный выборов в Госдуму получается похожим на то, что было в 2016 году. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 26 мая заявил вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский на заседании Экспертного клуба «Регион» на тему «Старт большой кампании-2021: игроки, факторы и сценарии» в пресс-центре ИА REGNUM.

«Много лет прошло и много событий после 2016 года, на одной чаше весов есть непопулярные реформы и решения, есть однозначный эффект пандемии, на другой чаше весов — успешная мобилизация на президентских выборах, голосование за поправки. Системная оппозиция сильнее явно не стала, несистемная оппозиция электоральным актором стать не может. В итоге получается похожий баланс, который мы уже наблюдали», — заявил Туровский.

Этот сценарий, скорее всего, вновь выводит избирательный процесс на пониженную явку.

«Что опять же не новость, это было и раньше. Но при этом можно ожидать более рельефным образом разные сценарии: мы можем наблюдать мобилизацию электората в регионах, где-то будет активная провластная мобилизация, где-то будут локальные всплески протестной явки, где-то будет просто очень низкая явка», — указал политолог.