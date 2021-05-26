Казань, , 14:35 — REGNUM В Татарии насчитывается 21 953 официально зарегистрированных в службах занятости безработных жителей. Уровень регистрируемой безработицы в республике составил 1,08% от численности рабочей силы. Об этом 26 мая сообщает пресс-служба минтруда РТ.

За неделю число безработных сократилось на 503 человека. В центрах занятости на сегодняшний день работодатели разместили 54 366 вакансий. За отчетный период ими предложено еще 3687 вакантных мест.

Из новоявленных безработных 617 человек ранее были трудоустроены, 28 человек приобрели этот статус в связи с ликвидацией предприятий либо с сокращением штата сотрудников.

ИА REGNUM напоминает, по состоянию на 12 мая уровень регистрируемой безработицы в Татарии составлял 1,16% от численности рабочей силы.

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