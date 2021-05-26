Ярославцы потребуют достроить Чебоксарское водохранилище
Ярославль, 26 мая, 2021, 14:14 — ИА Регнум. Ярославская областная дума планирует принять обращение к председателю правительства России Михаилу Мишустину о завершении строительства Чебоксарского водохранилища. Об этом сообщает официальный сайт заксобрания.
25 мая в думе прошло обсуждение майского паводка 2021 года и подтоплений Ярославля и Рыбинска. Начальник ГУ МЧС по Ярославской области Олег Бочаров главной причиной подтоплений назвал ошибки в прогнозах выпадения осадков и отсутствие синхронизации в работе Рыбинского и Нижегородского гидроузлов.
Депутаты смотрят на проблему глубже. Строительство системы водохранилищ Волжско-Камского каскада до сих пор не завершено. Из-за протестов общественности в 1980-х годах Чебоксарское водохранилище не заполнено до проектного уровня. Из-за этого между Нижним Новгородом и Городцом сохраняется мелководный участок, где суда с большой осадкой могут пройти только во время спуска воды. Как полагает председатель Ярославской областной думы Михаил Боровицкий, эта ситуация влияет и на Ярославскую область: в Рыбинском водохранилище приходится держать запасы воды для обеспечения судоходства.
Кроме того, дума подготовила «рекомендации в адрес различных ведомств, которые вовлечены в регулирование режима всего Волжско-Камского каскада». Законодатели хотят, чтобы система регулирования «функционировала не только в интересах водного транспорта, но и с учетом обеспечения безопасности территорий».
Вряд ли голос ярославских депутатов будет услышан. Берега Чебоксарского водохранилища давно застроены, его наполнение до проектного уровня повлечет огромные материальные и административные затраты.