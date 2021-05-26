Ярославль, 26 мая, 2021, 14:14 — ИА Регнум. Ярославская областная дума планирует принять обращение к председателю правительства России Михаилу Мишустину о завершении строительства Чебоксарского водохранилища. Об этом сообщает официальный сайт заксобрания.

Yarduma.ru Совещание в Ярославской облдуме

25 мая в думе прошло обсуждение майского паводка 2021 года и подтоплений Ярославля и Рыбинска. Начальник ГУ МЧС по Ярославской области Олег Бочаров главной причиной подтоплений назвал ошибки в прогнозах выпадения осадков и отсутствие синхронизации в работе Рыбинского и Нижегородского гидроузлов.

«При принятии решений по установлению режимов работы гидроузлов не учитывается фактически складывающаяся обстановка. Решения принимались уже после возникновения неблагоприятных явлений и после вмешательства руководства», — подчеркнул глава регионального МЧС», — сказал начальник ГУ МЧС по Ярославской области Олег Бочаров.

Депутаты смотрят на проблему глубже. Строительство системы водохранилищ Волжско-Камского каскада до сих пор не завершено. Из-за протестов общественности в 1980-х годах Чебоксарское водохранилище не заполнено до проектного уровня. Из-за этого между Нижним Новгородом и Городцом сохраняется мелководный участок, где суда с большой осадкой могут пройти только во время спуска воды. Как полагает председатель Ярославской областной думы Михаил Боровицкий, эта ситуация влияет и на Ярославскую область: в Рыбинском водохранилище приходится держать запасы воды для обеспечения судоходства.

«Дума с привлечением законодателей соседних регионов планирует принять обращение в адрес председателя правительства Михаила Мишустина, чтобы уже построенное Чебоксарское водохранилище было запущено в полном объеме. Это позволит в значительной мере снизить нагрузку, которая приходится сегодня на Рыбинское водохранилище. На сегодня оно, по сути, единственное водохранилище, обеспечивающее весь судоходный ход до нижней Волги. И в пиковые ситуации его возможностей не хватает», — заявил Михаил Боровицкий.

Кроме того, дума подготовила «рекомендации в адрес различных ведомств, которые вовлечены в регулирование режима всего Волжско-Камского каскада». Законодатели хотят, чтобы система регулирования «функционировала не только в интересах водного транспорта, но и с учетом обеспечения безопасности территорий».

Вряд ли голос ярославских депутатов будет услышан. Берега Чебоксарского водохранилища давно застроены, его наполнение до проектного уровня повлечет огромные материальные и административные затраты.