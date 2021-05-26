Вашингтон, , 14:12 — REGNUM После вывода войск из Афганистана Соединённые Штаты приступают к выполнению новой миссии — развитию новых отношений с правительством Афганистана и афганскими национальными силами обороны и безопасности. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

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Он уточнил, что строить новые отношения Вашингтон будет «во всех правительственных областях: в дипломатической, экономической и, конечно, в сфере безопасности».

«Наши отношения с национальным оборонным ведомством Афганистана и его силами безопасности продолжатся, но продолжатся иным образом», — подчеркнул представитель минобороны США.

Кирби подчеркнул, что США окончательно не покидают регион из-за сохраняющихся угроз. По его словам, Вашингтон будет готов противостоять этим угрозам, укрепляя существующие там возможности и наращивая новые.

«Мы понимаем, что нам необходимо все это более детально и тщательно продумать по мере нашего продвижения к завершению полного вывода. И мы над этим работаем», — заверил Кирби.

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Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джозеф Байден отмечал, что соблюсти оговорённый соглашением, достигнутым бывшим главой Белого дома Дональдом Трампом и талибами (члены организации, деятельность которой запрещена в РФ), срок до 1 мая и вывести из Афганистана всех своих военнослужащих «будет тяжело». Поэтому американский лидер планирует завершить вывод войск к годовщине терактов 11 сентября, из-за которых «США вступили в самую длительную войну».