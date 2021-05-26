Варшава, , 14:12 — REGNUM Варшава последовательно отстаивает введение как «можно более жестких санкций против Минска». Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач в эфире Polskie Radio 24.

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По словам польского дипломата, это происходит «как в рамках саммитов ЕС, так и в рамках работы в иных европейских институтах».

»Мы всегда отстаивали позицию, что Евросоюзу необходимо как можно скорее принять решение о четвертом пакете санкций против белорусских властей. А с учетом событий последних дней, связанных с захватом европейского самолета, санкции должны быть наиболее жесткими», — заявил Пшидач.

Замглавы МИД Польши отметил, что принятые три пакета санкций были направлены против отдельных представителей правящей и силовой вертикали в Белоруссии, которые, по мнению дипломата, «ответственны за фальсификацию выборов президента и чрезмерное насилие против несогласных с фальсификациями».

«Четвертый же транш санкций, который будет принят совсем скоро, коснется не только сотрудников репрессивного аппарата, но и предпринимателей, которые поддерживают агрессивные действия белорусских властей», — указал чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 мая Евросоюз ввел запрет на полеты белорусских авиакомпаний на территории Евросоюза. Причиной послужило то, что Брюссель, а также власти ряда государств, обвинили Минск в проведении спецоперации по перехвату европейского самолета, летевшего над территорией Белоруссии из Афин в Вильнюс. Там считают, что это было сделано с целью задержать оппозиционного блогера, который находился на борту этого самолета.