Челябинск, , 14:11 — REGNUM В Челябинской области суд избрал меру пресечения гражданину, подозреваемому в убийстве своего двухлетнего пасынка, совершённом с особой жестокостью. Об этом сообщает областное управление СКР.

34-летний гражданин водворён в СИЗО. Там он пробудет минимум до 24 июля.

По данным следствия, в состоянии алкогольного опьянения он причинил ребёнку ожоги, от которых тот скончался через несколько дней. Это произошло в посёлке Западный. Сейчас следователи собирают и закрепляют доказательства по этому делу.