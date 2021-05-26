Скопье, , 14:15 — REGNUM Правительство Северной Македонии 25 мая приняло решение об отмене двухнедельного карантина для пребывающих из Африки и Бразилии граждан страны и иностранных лиц. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni.

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Журналисты отмечают, что пребывающие из Индии все же будут помещаться на карантин.

Министр здравоохранения Северной Македонии Венко Филипче выступил перед правительством с докладом об эпидемиологической ситуации в стране, в ходе которого сообщил, что ряд ковид-центров в стране закрылись из-за резкого снижения числа заразившихся и проходящих стационарное лечение пациентов.

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