Волгоград, , 15:10 — REGNUM Тренерский штаб Юрия Батуренко покидает футбольный клуб «Ротор» Волгограда. Об этом 26 мая ИА REGNUM заявили в пресс-службе спортклуба.

В связи с истечением срока трудовых соглашений завершена работа Юрия Батуренко, Хасанби Биджиева, Андрея Сёмина, Дмитрия Тяпушкина и Николая Приймака.

«Мы благодарим специалистов за сотрудничество, профессионализм, преданность делу и желаем удачи в дальнейшей карьере!» — добавили в клубе.

Как сообщало ИА REGNUM, Юрия Батуренко назначили главным тренером «ФК «Ротор» в марте 2021 года. В его задачи входило оставить клуб в Премьер-лиге, однако по итогам сезона 2020/2021 года волгоградская команда набрала 22 очка и вернулась в ФНЛ, заняв второе с конца место.