Ставрополь, , 14:10 — REGNUM В Ставропольском крае могут быть смягчены требования режима самоизоляции, введенного в связи с распространением коронавирусной инфекции. Так, в регионе может быть увеличено число постояльцев гостиниц и отдыхающих в детских лагерях отдыха. Об этом сообщил губернатор края Владимир Владимиров.

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«Готовим предложения в Роспотребнадзор по смягчению ограничений в работе ставропольских здравниц, по наполнению отелей и гостиниц. Планируем дать возможность и нашим детским оздоровительным лагерям поработать со 100%-ной заполняемостью», — написал он на своей странице в соцсети Instagram.

По словам Владимирова, в настоящее время ситуация с заболеваемостью COVID-19 на Ставрополье остается стабильной. Не произошло никакого всплеска числа заразившихся после майских каникул, что подтверждает положительную роль вакцинации.

Власти края намерены и дальше обеспечивать контроль над ситуацией, в том числе с помощью увеличения числа тестирований на коронавирус. Для сохранения стабильности также под контролем будет проходить период ЕГЭ и ОГЭ в школах Ставрополья.