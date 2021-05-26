Вашингтон, , 14:09 — REGNUM Европейский союз может ввести секторальные экономические санкции в отношении Белоруссии из-за инцидента с самолётом Ryanair, сообщает 26 мая Bloomberg со ссылкой на источник.

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По словам собеседника агентства, ограничительные меры затронут те сферы хозяйственной деятельности, в которых функционируют госпредприятия Белоруссии.

Как пишет агентство, санкции также коснутся нескольких десятков физических и юридических лиц, причастных к инциденту с Ryanair.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее саммит ЕС вынес решение о запрете полётов самолётов белорусских компаний над странами Евросоюза и о запрете использования ими аэропортов стран содружества.

Власти Белоруссии уже пригласили представителей международных авиационных структур ICAO, IATA, EASA к участию в расследовании инцидента с вынужденной посадкой самолёта авиакомпании Ryanair в Минске.