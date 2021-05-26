26 мая 2021 | Время чтения 7 мин

Дальний Восток и Арктика попали под самый сильный удар реформ 1990-х. Локомотивами перемен к лучшему на подобных окраинах России правительство считает крупных инвесторов, которым оно готово давать льготы и субсидии. Магаданское «Маг-Си интернешнл» — одно из таких предприятий. На вопросы ИА REGNUM, что происходит на Дальнем Востоке, что надо сделать, чтобы его население стало жить лучше, ответил директор корпорации по развитию и депутат Магаданской областной думы Петр Голубовский.

Владимир Станулевич, , 20:29 — REGNUM Дальний Восток и Арктика попали под самый сильный удар реформ 1990-х. Люди отсюда или уехали, или все еще живут — со среднероссийскими доходами и расходами в 2−3 раза выше, чем в среднем по России. Локомотивами перемен к лучшему на таких окраинах России правительство считает крупных инвесторов, которым оно готово давать льготы и субсидии. Магаданское «Маг-Си интернешнл» — одно из таких предприятий.

Трубачелов «Маг-Си» «Александр Шалин» входит в Магаданский порт Фото пресс-службы корпорации Маг-Си интернешнл»

На вопросы ИА REGNUM, что происходит на Дальнем Востоке, что надо сделать, чтобы его население стало жить лучше, ответил директор корпорации по развитию и депутат Магаданской областной думы Петр Голубовский.

Петр Голубовский — директор «Маг-Си интернешнл» по развитию и депутат Магаданской областной думы Фото пресс-службы корпорации Маг-Си интернешнл»

Владимир Станулевич: Чем занимается «Маг-Си интернешнл»?

Петр Голубовский: «Маг-Си» — многопрофильное предприятие, совместно с «Тихоокеанской рыбопромышленной компанией» входящее в группу компаний «Морской волк». Стаж работы приближается к 30 годам. В 2020 году мы выловили более 30 000 тонн биоресурсов. Основные направления — добыча и глубокая переработка рыбы и морепродуктов, социальная и общественная деятельность, благотворительность.

Владимир Станулевич: Какими льготами пользуется предприятие?

Петр Голубовский: Льготами Магаданской особой экономической зоны, созданной в 1998 году. Тогда ее инициировал министр промышленности РФ Александр Титкин, ушедший вскоре к нам заместителем губернатора. Когда в Минфине РФ сказали, что зона может работать только в пределах города Магадана, наш губернатор Валентин Цветков расширил его границы до 80 000 квадратных километров. Магадан был самым крупным городом России!

Владимир Станулевич: Почему два краболова «Маг-Си» заказала на Хабаровском судостроительном заводе, а не в Санкт Петербурге или в Корее? Ваш заказ, как пишут СМИ, единственный на заводе.

Петр Голубовский: Заказ на краболовы размещен в Хабаровске из-за обременений по квотам на вылов биоресурсов. Непреложное условие их выделения — строительство судов на российских верфях. Норма носит дискриминационный характер — стоимость строительства дороже зарубежного минимум в два раза. Хабаровский завод входит в ОСК и является банкротом, что говорит об уровне компетенции руководства. Что касается Санкт-Петербурга, то перегон вокруг земного шара недешёв…

Сейнеры «Маг-Си интернешнл» «Вилига», «Талан» и «Харбиз» у причала рыбного порта в Нагаевской бухте Фото пресс-службы корпорации Маг-Си интернешнл»

Владимир Станулевич: Вы перерабатываете рыбу и краба или продаете их за границу как есть?

Петр Голубовский: Вопрос не совсем корректный — непереработанная продукция никого не интересует. Нужно добыть, очистить, отварить, заморозить, расфасовать, затарить и обеспечить условия хранения на борту при жесточайших требованиях по качеству. Готовая продукция реализуется на аукционах и приобретается как отечественными, так и зарубежными потребителями.

Владимир Станулевич: Насколько программа подготовки специалистов рыбодобычи учитывает потребности отрасли? Статья в ИА REGNUM бывшего замминистра Минвостокразвития РФ Александра Крутикова и председателя колхоза М. Калинина Андрея Заики утверждает, что из моряков готовят теоретиков, а не практиков.

Петр Голубовский: Всероссийская Ассоциация Рыбопромышленников, куда входит «Маг-Си интернешнл» выступила с инициативой предоставления мест для прохождения практики на судах членов ассоциации. Для этого нужно внести ряд изменений в нормативные документы Росрыболовства и ряда других федеральных структур. К огромному сожалению, последний производственник возглавлял рыбную отрасль России ещё в XX веке. С тех пор уровень управления не позволяет принимать адекватные решения.

Владимир Станулевич: Что скажете по поводу аварии строящегося траулера на заводе «Пелла»?

Петр Голубовский: Делать выводы по техническим вопросам — задача экспертов. Непродуманность госрегулирования в данном вопросе очевидна — заказчик остался без корабля, денег и квот. Государство, навязывая строительство судов в России, не берет на себя ответственности за подобные эксцессы. При размещении заказа за рубежом такая коллизия невозможна.

Строящийся «Маг-Си» краболов «Атка» Фото пресс-службы корпорации Маг-Си интернешнл»

Владимир Станулевич: Причал для маломерных судов в Магадане который строит «Маг-Си», как Вы утверждаете в СМИ, станет украшением Колымы. Расскажите о проекте?

Петр Голубовский: По инициативе и при поддержке губернатора Сергея Носова осуществляется проект «Марина». Его цель — создание цивилизованных условий для обслуживания пассажиров маломерных судов и создание рекреационной зоны, способной украсить морской фасад города.

«Маг-Си» приобрела, и в настоящий момент реконструирует, промздание площадью более 6000 м2. Проектируется высококлассный ресторан и демократичный фуд-корт. Предусмотрены залы ожидания для морских туристов, административных и санитарных помещений. Прорабатывается создание аквацентра с подогретой морской водой. Пространство на причале планируется благоустроить, создать фан-зоны, детские игровые пространства, места для загара, артобъекты.

Владимир Станулевич: Горнолыжная база «Снегорка» — социальный объект или для извлечения прибыли?

Петр Голубовский: «Снегорка» — центр семейного отдыха, социальный проект. За 15 лет общая сумма вложений в нее приблизилось к 500 млн руб. созданы сервис-центр, гриль-домики, детские городки, зооуголок, этноуголок, трассы для тюбинга и начинающих туристов. Здесь впервые на северо-востоке России устанновлена система снегогенерации, оборудовано освещение склонов, работают четыре подъемника. Подготовкой склонов занимаются современные высокопроизводительные снегоукладчики-ратраки.

Только в этом году объем инвестиций в проект составил более 100 млн рублей. Производительность снегогерации увеличится в 15 раз, что позволит проводить первые занятия на снегу уже в конце сентября — начале октября. Это уникально для России, Магадан станет столицей самого долгого горнолыжного сезона — с октября по июнь как минимум. Есть предпосылки для создания искусственных ледников и круглогодичного сезона для местных туристов и туристов из других регионов и стран.

Участие «Ростуризма» в строительстве гондольно-кресельной дороги, как в Сахалинском «Горном воздухе», привело бы к кратному увеличению потока туристов в область .

Горнолыжная база «Снегорка» — главный социальный объект Магаданской области Фото пресс-службы корпорации Маг-Си интернешнл»

Владимир Станулевич: «Маг-Си» поддерживает косторезный промысел коренных народов Севера, собрана большая коллекция произведений искусства. Расскажете о ней?

Петр Голубовский: Поддержка местных художников — один из приоритетов в работе компании. Создание рабочих мест, помощь в реализации произведений искусства, поддержка в экспонировании работ мастеров Похилюка В. В., Алхазова С. Г., Эттувги З. Г., Сидоренко С. А. позволяют рассматривать Магадан как центр косторезного искусства международного масштаба. Подтверждение тому — дипломы выставок в Китае, Норвегии, Франции.

Владимир Станулевич: Как Вы относитесь к включению Магаданской области в Арктическую зону РФ?

Петр Голубовский: По среднегодовой температуре Магадан холоднее Мурманска на 3−4 градуса, такая же разница у Мурманска с Москвой. Поездка в Мурманск — двое суток регулярным железнодорожным транспортом. Поездка в Магадан — два месяца на разном транспорте без гарантий. При этом арктический статус Мурманска не подлежит никакому сомнению, а Магадан рассматривается как средняя полоса. Кстати, самая холодная на планете среднегодовая температура на 59 параллели на острове Завьялова, расположенном на самом юге Магаданской области…

В результате массовый исход и трехкратное снижение численности населения области — с 470 до 140 тысяч. Для исправления последствий «мудрой» госполитики требуются экстренные меры, включая максимальные преференции для населения и бизнеса. Уровень зарплаты как в Подмосковье при трехкратной разнице в стоимости жизни ведет к полной потере населения и территории. Одним из запоздавших, но крайне необходимых способов улучшения ситуации может стать включение нашей территории в Арктическую зону РФ.

Горнолыжная база «Снегорка» — главный социальный объект Магаданской области Фото пресс-службы корпорации Маг-Си интернешнл»

Владимир Станулевич: Чем арктические льготы выгоднее дальневосточных? «Маг-Си» готова стать резидентом Арктической зоны?

Петр Голубовский: Магаданская область — это и Крайний Север, и Дальний Восток. Нужно чтобы преференции носили комплексный характер с учётом тяжёлых ошибок, допущенных в управлении регионом за последнюю четверть века.

Владимир Станулевич: Проблемой Арктики стала введенная с прошлого года обязательная экологическая экспертиза всех объектов капстроительства, вплоть до жилья и гаражей. Вы и на таких условиях готовы пойти в Арктику?

Петр Голубовский: Нам, аборигенам, близки северная природа. Из Москвы определять, где и как строить гаражи и местные дороги, — негоже. Когда московские чиновники решают, кому из оставшихся 5000 коренных жителей можно или нельзя ловить рыбу, то мне, как депутату облдумы, очень трудно, а порой и невозможно успокоить избирателей. Экспертиза должна оперативно проводиться в регионе в полном контакте с местной властью.