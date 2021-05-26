Джакарта, , 14:08 — REGNUM В Индонезии продолжает расти число случаев заражения коронавирусом, сообщает Kompas.

За сутки в стране зарегистрировали 5034 новых случаев заражения SARS-CoV-2. По состоянию на 26 мая в Индонезии выявлен 1 791 221 носитель коронавируса.

За последние 24 часа побороть коронавирус смогли 3189 человек. Всего выздоровели 1 645 263 человека.

В период с 25 по 26 мая 2021 года в Индонезии от COVID-19 умерли еще 144 человека. Таким образом, эпидемия унесла жизни 49 771 человека.

В Индонезии также зарегистрировано 96 187 активных случаев COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии вводит вакцинацию против коронавируса для граждан в возрасте 50−59 лет.

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