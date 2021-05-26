Санкт-Петербург, 26 мая, 2021, 14:16 — ИА Регнум. Следователи СКР возбудили дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в отношении руководства компании, предоставляющей в аренду электросамокаты. Дело завели после того как как двое молодых людей на взятом в аренду самокате в самом центре Санкт-Петербурга сбили пешехода, а затем избили его. О возбуждении дела 26 мая сообщили в пресс-службе СКР.

Дарья Драй ИА REGNUM Женщины на самокатах

По версии следствия, неустановленные лица из числа руководства одной из компаний кикшеринга, зная, что в настоящий момент правила управления электросамокатами не урегулированы на законодательном уровне, предоставили двухколесное средство передвижения двум молодым людям. Как уже сообщалось, один из них 14 мая 2021 года у дома по Невскому проспекту, двигаясь на значительной скорости, наехал на 40-летнего горожанина. После чего оба молодых человека избили потерпевшего и скрылись, а пострадавшего петербуржца госпитализировали медики скорой помощи. Оба злоумышленника найдены и помещены под стражу на время следствия.

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При этом, как считают в СКР, компания кикшеринга не приняла мер, обеспечивающих безопасность движения пешеходов. Следственными органами ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

«В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшедшего», — уточнили в СКР.

Кроме того, Следственный комитет России отмечает, что в последнее время участились случаи травмирований в результате агрессивной езды на электросамокатах. И одна из проблем — отсутствие единых правил у компаний, предоставляющих услуги аренды такого транспорта.

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