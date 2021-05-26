Москва, , 14:08 — REGNUM Хищение средств из ГК «Роскосмос» может иметь негативные последствия для российских предпринимателей, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий партнер юркомпании «Нимандс Лигал» Александр Баранов.

«Управление Следственного комитета России по городу Москве завершило расследование хищения средств Федерального космического агентства путем вывода денег за рубеж.

Следователи считают, что денежные средства из госкорпорации «Роскосмос» прошли через фиктивные контракты с завышенными ценами через субподрядчиков и были выведены в зарубежные организации.

Две из них были зарегистрированные в ОАЭ (Rosaero FZC и Somontaj general trading LLC), а также в Гонконге (Jushi (HK) Com Limited И Seanet Trade Limited).

Считаю, что использование зарубежных организаций именно в этих юрисдикциях (ОАЭ и Гонконг) неслучайно. В последние годы злоумышленники практически перестали использовать классические офшорные компании на Кипре или Британских Виргинских островах.

Одна из причин — комплексные шаги по ужесточению контроля за соблюдением законодательства о противодействии отмывания денежных средств в России, что привело к миграции счетов преступных групп в менее популярные в прошлом юрисдикции.

Это дело может иметь негативный эффект для добросовестных российских предпринимателей, которые заключают реальные контракты на поставку с контрагентами из ОАЭ и Гонконга, что в перспективе может усложнить администрирование внешнеэкономических операций.

Подобные контракты могут привлечь дополнительное внимание контролирующих органов, валютного контроля, налоговой инспекции, особенно, если предприниматели работают с госконтрактами.

В то же время предполагаю, что эмиратские и гонконгские банки, где были открыты счета местных фирм-получателей средств, могут ужесточить AML-контроль по переводам из России, что также негативно скажется на добросовестных российских плательщиках», — высказал свое мнение юрист.

Как сообщало ИА REGNUM, Следственный комитет России завершил следственные действия по делу о хищении более 1 млрд рублей при поставках для научно-энергетического модуля Международной космической станции (МКС).

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