Вена, , 14:08 — REGNUM Решительный протест из-за инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair выразил МИД Австрии послу Белоруссии в Вене. Об этом 26 мая сообщили в австрийском внешнеполитическом ведомстве.

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«Австрийский МИД вчера, во вторник, в ходе личной беседы в министерстве выразил белорусскому послу в Вене решительный протест против действий белорусских властей», — приводит слова представителя МИД Австрии РИА Новости.

Также указывается, что австрийское внешнеполитическое ведомство считает данный случай серьёзным вмешательством в международное воздушное сообщение и призывает Минск немедленно освободить задержанного после этого инцидента Романа Протасевича.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский премьер-министр Роман Головченко заявил, что в ответ на санкции стран Запада Белоруссия приготовила разные варианты ответных мер и в том числе — эмбарго на ввоз товаров и ограничение транзита.