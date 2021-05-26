Каир, , 14:18 — REGNUM Российские дипломаты приступили к вывозу граждан России и стран СНГ из сектора Газа в Египет. Об этом сообщили 26 мая в посольстве РФ в Каире.

Консул России в Каире и сотрудники консульского отдела отправились в город Рафах на Синайском полуострове, расположенный вблизи границы с Газой. В Рафахе эвакуируемые перейдут границу, их заберут в Каир, а потом доставят спецбортом МЧС на подмосковный аэродром «Жуковский». Там состоится пресс-конференция.

Данных о количестве эвакуируемых пока нет, они появятся после перехода граждан через границу и формирования автоколонны на Каир, сообщили в дипмиссии ТАСС.

«По времени это около трех часов дня (16:00 мск). В Каире их ожидают в районе 22:00 (23:00 мск)», — уточнил собеседник агентства.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 мая президент России Владимир Путин распорядился вывезти из сектора Газа граждан РФ и стран СНГ, которые захотят этого. Распоряжение связано с новым обострением палестино-израильского конфликта.

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