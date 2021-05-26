Москва, 26 мая, 2021, 14:05 — ИА Регнум. После выборов в Госдуму 2021 года можно ожидать обновления нижней палаты парламента на 20−25%. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 26 мая заявил генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов на заседании Экспертного клуба «Регион» на тему «Старт большой кампании-2021: игроки, факторы и сценарии» в пресс-центреИА REGNUM.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Заседание Экспертного клуба «Регион» на тему «Старт большой кампании-2021: игроки, факторы и сценарии» в пресс-центре ИА REGNUM

«Предварительно можем предполагать, что после сентябрьских выборов Госдума обновится минимум на 20−25%. При этом обновление оппозиционных фракций будет происходить медленнее, чем у «Единой России», в силу праймериз и других факторов», — заявил Орлов.

«Думаю, что фракция «Единая Россия» обновится на 40%, а возможно и более чем на 50%», — указал он.

Одним из факторов, который сдерживает обновление оппозиционных партий, становится отсутствие в этих партиях института регулярного проведения праймериз и общий консервативный стиль управления.