Тбилиси, , 14:07 — REGNUM Грузию следует включить в состав Евросоюза и НАТО. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда 26 мая, выступая на торжественном митинге в Тбилиси по случаю Дня независимости Грузии. Об этом сообщает «Общественное телевидение».

«Грузины, ждём вас в объединённой Европе, так как века, вы — часть её наследия, мы ожидаем вас в НАТО, потому что вы — гордая нация, которая заслуживает свободы, безопасности и строительства благополучия своего будущего», — сказал Дуда.

По его словам, Польша приняла многих грузинских офицеров, бежавших из Грузии после прихода туда советской власти. Многие из них были приняты на службу в польскую армию.

Напомним, в Грузии День независимости приурочили к 26 мая 1918 года, когда грузинские националисты, опираясь на поддержку Германии, объявили о независимости Грузинской Демократической Республики.

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