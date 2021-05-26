Волгоград, , 14:02 — REGNUM Тренерский штаб Юрия Батуренко покинул волгоградский «Ротор». Об этом 26 мая сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что из клуба уходят Батуренко, а также Хасанби Биджиев, Андрей Сёмин, Дмитрий Тяпушкин и Николай Приймак. Они покидают клуб в связи с истечением срока трудовых соглашений.

«Мы благодарим специалистов за сотрудничество, профессионализм, преданность делу и желаем удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении.

Напомним, 21 марта «Ротор» назначил Батуренко на пост главного тренера. По итогам сезона 2020/21 команда заняла 15-е место и выбыла из премьер-лиги.

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