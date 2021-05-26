Минск, , 14:00 — REGNUM Разрешение на посещение задержанной в Белоруссии гражданки России Софии Сапеги получил её адвокат Александр Филанович. Об этом юрист заявил 25 мая ТАСС.

Он планирует встретиться со своей подзащитной в СИЗО КГБ сегодня, 26 мая. «Там все это происходит в порядке очереди», — сказал Филанович. По его словам, следствие может предъявить обвинение 31 мая.

Ранее мать арестованной Софии Сапеги Анна Дудич сказала, что обратилась в МИД России и в администрацию президента РФ. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сказал, что задержанная получит необходимую защиту.