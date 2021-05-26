Красноярск, , 14:00 — REGNUM В Енисейском районе Красноярского края восстановлено электроснабжение, сообщили ИА REGNUM 26 мая в региональном правительстве.

Масштабные восстановительные работы на проходящей через Енисей линии электропередачи 110 кВ Енисейская — Епишино — Подтесово завершены. Электроснабжение в девяти населённых пунктах с населением 7,5 тыс. человек восстановлено.

Добавим, в ряд посёлков Енисейского района электричество вернули в первые часы после аварии благодаря резервным генераторам.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 мая при буксировке плавучего крана по Енисею стрела зацепила и оборвала два провода линии электропередачи мощностью 110 кВт. Без света остались населённые пункты Высокогорское, Епишино, Еркалово, Городище, Каменск, Подтесово, Потапово и Рудиковка. Аварийно-восстановительные работы растянулись почти на двое суток.

По данным краевых властей, в восстановительных работах принимали участие 47 человек.

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