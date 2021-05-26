Гай, Оренбургская область, , 13:59 — REGNUM В Гае Оренбургской области перед судом предстанет главный бухгалтер коммунального муниципального унитарного предприятия. Женщину обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения и служебном подлоге, сообщает СУ СКР по региону.

По данным следствия, бухгалтер использовала электронную цифровую подпись директора предприятия и похитила имущество МУП более чем на 500 тыс. рублей.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Материалы переданы в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.