Посёлок городского типа Могзон, Забайкальский край, , 13:57 — REGNUM В Забайкалье завершено расследование резонансного уголовного дела об изнасиловании и убийстве 11-летней школьницы. Как сообщает 26 мая региональное СУ СК РФ, в совершении преступления обвинён 63-летний житель Хилокского района, который 11 мая 2020 года в поселке Могзон Хилокского района встретил на улице 11-летнюю девочку, которую силой увел в свою квартиру, где изнасиловал, задушил и спрятал тело в кладовой.

В соответствии с выводами назначенной следователями судебной психиатрической экспертизы, мужчина ввиду заболевания психики не способен осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В связи с этим уголовное дело с постановлением направлено прокурору для утверждения и дальнейшего направления в суд для решения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года забайкальские следователи предъявили обвинение трем несовершеннолетним в убийстве и изнасиловании.

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