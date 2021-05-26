Грозный, , 13:57 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров считает темпы вакцинации против коронавируса в республике недостаточными. Регион занимает четвертое место среди субъектов Северо-Кавказского федерального округа по числу привитых. Кадыров поручил принять меры для активизации участия граждан в прививочной кампании.

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«Прививочная кампания проходит очень пассивно. По имеющимся данным, СКФО находится на последнем месте в РФ по вакцинации, а наша республика — на 4-м месте в СКФО», — написал глава Чечни по итогам заседания оперштаба по борьбе с COVID-19.

Как отметил чеченский лидер, граждане все еще верят распространителям слухов о теории заговора вокруг вакцины против коронавируса. При этом есть вероятность наступления третьей волны коронавируса, и надо быть готовым предотвратить последствия от неё, в том числе прививками, подчеркнул Кадыров. Жителям Чечни надо рассказывать о пользе вакцинации, для этого будет организована работа с населением, в том числе и представителями духовенства, рассказал глава региона.

«Я поручил создать в каждом районе совместные с духовенством комиссии, которые будут поадресно выполнять разъяснительную работу. Вакцинация — это не личная прихоть, это мировая необходимость, вызванная COVID-19», — написал Кадыров на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, ранее глава минздрава Чечни Эльхан Сулейманов сообщил о 72 тыс. привитых от коронавируса в республике, что составляет 12,9% от запланированного числа населения.

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