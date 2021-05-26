Сыктывкар, , 13:56 — REGNUM В Коми за сутки скончались трое пациентов с COVID-19, всего с начала пандемии — 962. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России – ситуация непростая, вакцинируйтесь скорее»

По данным статистики, число заболевших за сутки пополнили 32 человека, наибольший прирост (10 случаев) зарегистрирован в столице республики. Всего под наблюдением медиков остаются 923 жителя Коми.

Отметим, что с начала пандемии в Коми инфекцию перенесли 42 604 человека, 21 из ни х был признан здоровым накануне, 25 мая.