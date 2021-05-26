Минск, , 14:00 — REGNUM Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что белорусская оппозиция готовит в стране новую волну антиправительственных протестов. Она рассказала об этом 26 мая в своем видеобращении, опубликованном в видеохостинге Youtube.

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По словам экс-кандидата, действующие власти страны находятся «на грани тотальной изоляции».

«Европейский союз, США, Великобритания, Япония, Канада и другие страны уже действуют и делают все возможное, чтобы помочь нам, белорусам. И мы сами, белорусы, должны сделать все возможное, чтобы освободить политических заключенных, прекратить насилие и провести честные выборы», — сказала она.

Также Тихановская заявила, что оппозиция в данной ситуации должна действовать, так как, по ее мнению, «окно возможностей открыто».

«Ждать больше нечего — террор нужно остановить раз и навсегда. Мы начинаем готовиться к новой активной фазе протеста», — добавила деятель белорусской оппозиции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что власти Белоруссии не будут «стоять на коленях и оправдываться» за инцидент с самолетом Ryanair так как им не за что это делать, и объективная информация «обвинителей» Минска в данном случае не интересует.