Белгород, , 13:57 — REGNUM В мошенничестве при продаже товара жителю Астрахани подозревается 19-летний житель Валуек Белгородской области. Молодой человек «продавал» в интернете кроссовки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 26 мая в пресс-службе регионального УМВД.

По предварительным данным, злоумышленник оставил на нескольких сайтах объявления о продажи кроссовок. Покупатель из Астрахани перечислил ему 5,7 тысячи рублей, а житель Московской области — 19 тысяч рублей. Однако отправлять товар «продавец» и не собирался.

В УМВД по Астрахани возбуждено уголовное дело, оперативники вышли на след мошенника в Белгородской области. Сотрудники уголовного розыска по Валуйскому городскому округу помогли коллегам в раскрытии дистанционного мошенничества, установили личность подозреваемого.

Молодой человек дал признательные показания, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Также мужчину проверят на причастность к совершению аналогичных преступлений.