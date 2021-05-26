Москва, 26 мая, 2021, 13:55 — ИА Регнум. В России повышается денежное довольствие военных и сотрудников полиции. Постановление, предусматривающее повышение окладов, подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Дарья Антонова ИА REGNUM ОМОН

Оклады будут повышены с 1 октября 2021 года в размере 3,7%. Улучшится довольствие контрактников и тех, кто проходит военную службу по призыву. Будут больше получать сотрудники Росгвардии, МВД, ФСИН, а также пожарные, работники таможни и начальствующий состав органов федеральной фельдъегерской связи.

Повышение уровня зарплат будет обеспечено за счёт средств федерального бюджета.

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