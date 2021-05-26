Минск, , 13:55 — REGNUM Россия и Белоруссия продолжат переговоры по углублению двустороннего сотрудничества в ближайшую пятницу — 28 мая. «По военно-политическим и прочим вопросам мы уже давно договорились, и в этом отношении мы действуем», — заявил 26 мая Александр Лукашенко, выступая перед своими сторонниками в Минске.

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«Не буду называть конкретные вопросы, но это в основном экономика. В связи с той ситуацией, которая складывается вокруг Белоруссии и России, как мы будем двигаться дальше», — уточнил Александр Лукашенко, рассказывая о повестке переговоров с Владимиром Путиным.

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Как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, на пятничной встрече будут обсуждены вопросы торгово-экономического сотрудничества и совместное противодействие западным санкциям. По остальным направлениям Лукашенко не видит никаких проблем, сказано в официальном сообщении.

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