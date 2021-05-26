Москва, , 13:55 — REGNUM Российский валовый внутренний продукт (ВВП) в 2021 году вырастет до 3,2% по сравнению с мартовским прогнозом в 2,9%, говорится в докладе Всемирного банка (ВБ) об экономике России, передаёт ТАСС.

Росту ВВП России будет способствовать динамика роста валовых инвестиций в основной капитал. К концу 2021 года — началу 2022 года рост экономики приведет к тому, что уровень бедности на конец 2021 года составит 11,4% (в 2020 году — 12,1%).

Согласно базовому прогнозу ВБ, при восстановлении мировой экономики после пандемии коронавируса рост ВВП России в 2021, 2022 и 2023 годах составит 3,2%, 3,2% и 2,3% соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, российский валовый внутренний продукт (ВВП) по итогам 2021 года вырастет на 2,9%, а не на 2,6%, как планировал Всемирный банк в декабре 2020 года.

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