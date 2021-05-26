Улан-Удэ, , 13:54 — REGNUM В Бурятии решением регионального оперативного штаба, режим ограничений из-за пандемии коронавируса продлён до 31 июля. Соответствующие изменения внесены в указ главы региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского правительства.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России – ситуация непростая, вакцинируйтесь скорее»

Согласно документу, режим самоизоляции должны соблюдать пожилые граждане, а также лица с хроническими заболеваниями. Исключение сделано для привитых от коронавируса. Сохраняются требования масочного режима в общественных местах и социальной дистанции.

«Приостановлено проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных, публичных, массовых и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан», — добавили в штабе.

Ограничения не касаются турфирм, работающих с организованными туристическими группами и массовых мероприятий на открытом воздухе. При этом участники должны предварительно пройти обследование на коронавирус.

Читайте ранее в этом сюжете: В Бурятии выявили более 60 носителей коронавируса за сутки