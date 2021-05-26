Калуга, , 14:04 — REGNUM Новая автоматическая линия по переработке отсортированного мусора открылась 26 мая в Калуге на площадке завода по производству альтернативного топлива, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

В производственной цепочке автоматической линии используется импортное оборудование — два промышленных шредера для первичного и вторичного измельчения отсортированных коммунальных отходов и воздушный сепаратор для отделения и удаления включений, негативно влияющих на качественные характеристики RDF-топлива. Генеральный директор предприятия Вадим Усенко отметил, что в 2020 году совместными усилиями компаний переработано и утилизировано более 25 тысяч тонн отходов. Теперь стал возможным показатель до 70 тысяч тонн в год.

В рамках национального проекта «Экология» Калужская область должна направлять на утилизацию свыше 133 тысяч тонн отходов, что составляет почти треть от общего объема образованных ТКО. Мощность предприятия в Калуге позволяет достигнуть этого и существенно снизить объем мусора, который размещается на полигонах региона.

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