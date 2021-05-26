Прага, 26 мая 2021, 13:56 — REGNUM В сети появились шпионские снимки обновлённого купеобразного внедорожника Skoda Enyaq iV почти без камуфляжа. Фотографии автомобиля размещены на сайте World Scoop.
Из полученных снимков видно, что линия крыши модели сужается к багажнику более круто, придавая внедорожнику вид купе. Также новинка имеет иные двухуровневые задние фонари, чёрные диски колёс с серебристыми вставками в виде зубьев пилы.
В движение машину приводит электромотор производительностью 146 л. с. (220 Нм), который сочетается с литий-ионным аккумулятором на 55 кВт-ч. Кроме того, будет доступна 177-сильная версия электрокара с аккумулятором на 62 кВт-ч, а также версии производительностью 201, 261 и 302 л. с.
Ранее стало известно, что компания Skoda готовится провести премьеру гибридной Octavia iV в новой версии Sport. Гибридный агрегат автомобиля включает в себя бензиновый двигатель TSI рабочим объёмом 1,4 л и производительностью 156 л. с. и электромотор мощностью 102 л. с.
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