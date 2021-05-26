Прага, 26 мая, 2021, 13:56 — ИА Регнум. В сети появились шпионские снимки обновлённого купеобразного внедорожника Skoda Enyaq iV почти без камуфляжа. Фотографии автомобиля размещены на сайте World Scoop.

World Scoop Обновлённая Skoda Enyaq iV

Из полученных снимков видно, что линия крыши модели сужается к багажнику более круто, придавая внедорожнику вид купе. Также новинка имеет иные двухуровневые задние фонари, чёрные диски колёс с серебристыми вставками в виде зубьев пилы.

В движение машину приводит электромотор производительностью 146 л. с. (220 Нм), который сочетается с литий-ионным аккумулятором на 55 кВт-ч. Кроме того, будет доступна 177-сильная версия электрокара с аккумулятором на 62 кВт-ч, а также версии производительностью 201, 261 и 302 л. с.

Ранее стало известно, что компания Skoda готовится провести премьеру гибридной Octavia iV в новой версии Sport. Гибридный агрегат автомобиля включает в себя бензиновый двигатель TSI рабочим объёмом 1,4 л и производительностью 156 л. с. и электромотор мощностью 102 л. с.

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