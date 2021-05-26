Сеул, , 13:54 — REGNUM Специальный представитель Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Но Гю Док провел телефонные переговоры с американским коллегой Сон Кимом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского министерства иностранных дел.

По их словам, диалог состоялся на следующий день после саммита Южная Корея — США, 22 мая. Однако об этом стало известно только сейчас.

В ходе переговоров Но Гю Док поздравил Сон Кима с назначением на пост специального представителя США по КНДР, а также добавил, что назначение спецпредставителя станет шагом на пути к возобновлению диалога между Вашингтоном и Пхеньяном.

Представители двух стран согласились с тем, что дипломатия и диалог необходимы для достижения денуклеаризации и установления мира на Корейском полуострове.