Оренбург, , 13:50 — REGNUM В Оренбурге начались работы по ремонту пешеходного моста через Урал, который является символичной границей между Европой и Азией, сообщает пресс-служба мэрии.

Напомним, ранее пользователи соцсетей размещали фото дырявого мостового полотна и били тревогу по поводу аварийности объекта. На портале госзакупки был объявлен аукцион на проведение ремонта со стартовой ценой лота 3,977 млн рублей. В ходе конкурса цену сбили, и контракт заключён на 3,6 млн рублей.

Подрядчик (индивидуальный предприниматель) уже приступил к ремонту. Приводятся в порядок лестничные сходы со смотровой площадки и подготовка смотровой площадки к покраске. Выполняется пескоструйная обработка металлических поверхностей. Мост должны отремонтировать до 1 августа.

Напомним, к середине августа должны провести ремонт и пассажирской канатной дороги, которая находится рядом с пешеходным мостом.

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