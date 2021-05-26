Минск, , 13:56 — REGNUM Референдум по новой конституции Белоруссии будет демократичным и открытым. Об этом президент страны Александр Лукашенко заявил 26 мая на встрече с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления.

«Референдум по новой конституции пройдет на высочайшем уровне — демократично и открыто», — приводит слова Лукашенко БелТА.

Он также подчеркнул, что Белоруссия — сильная и независимая страна, где живут гордые люди с «обострённым чувством справедливости».

Как сообщало ИА REGNUM, белорусский лидер также пообещал «шлифануть» избирательную систему, но так, чтобы это было удобно и стране, и людям. До 1 августа конституционная комиссия должна представить Лукашенко предложения по поправкам к конституции.

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