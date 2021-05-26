Нижнекамск, Татария, , 13:52 — REGNUM В Нижнекамске на нефтеперерабатывающем комплексе «Танеко» 26 мая ввели в эксплуатацию установки каталитического крекинга, водорода и производства масел. Глава Татарии Рустам Минниханов и генеральный директор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов приняли участие в торжественной церемонии открытия.

По словам Минниханова, три новых производства запускаются на 31 млрд рублей. Огромные инвестиционные проекты значительно улучшат экономику комплекса «Танеко». Всего здесь с 2010 года ввели в строй 21 установку. Проектная мощность комплекса по переработке нефти составляет более 15 млн тонн в год. В текущем году планируется открыть еще четыре новых производства.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии за 1 квартал 2021 года добыто 8 млн 106 тыс. тонн нефти, в том числе малыми нефтяными компаниями 1 млн 718 тыс. тонн. При этом по малым компаниям добыча уменьшилась на 3,6%.

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