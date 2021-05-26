Кострома, 26 мая, 2021, 14:16 — ИА Регнум. Костромской санаторий «Лунёво» оштрафовали за нарушение профилактических и санитарно-противоэпидемических требований в период пандемии коронавируса. Об этом сообщает Свердловский районный суд города Костромы.

Официальная страница санатория ВКонтакте Корпус санатория «Лунево»

Проверка Роспотребнадзора показала, что оборудование для обеззараживания воздуха в санатории включалось лишь на полчаса в день, в то время как бактерицидные облучатели должны работать в течение всего рабочего времени. Руководство учреждения не проследило за правильностью маркировки и указанием сроков годности на ёмкостях с дезинфицирующими средствами, предназначенными для уборки.

Кроме того, в медпункте гостиницы фиксировались случаи заболеваний респираторными инфекциями среди отдыхающих. Заболевших изолировали, но тестирование заражённых и контактировавшего с ними персонала на наличие COVID-19 не проводилось. Контактные лица ходили на медицинские процедуры вместе с остальными отдыхающими.

С учётом финансового положения юридического лица и «совершения правонарушения впервые» суд оштрафовал учреждение на 100 тысяч рублей. Ранее на такую же сумму за аналогичные нарушения был оштрафован костромской санаторий «Волга». Проверяющие заинтересовались соблюдением мер в учреждении после жалоб посетителей.