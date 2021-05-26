Минск, , 13:47 — REGNUM Сотрудники белорусских посольств за рубежом испытывают жесткое давление. Об этом 26 мая заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей на встрече президента Белоруссии Александра Лукашенко с представителями органов государственной власти.

«Жесткое давление оказывается на наши посольства в ряде так называемых правовых государств», — сказал министр. По его словам, дело доходит до психологических и физических угроз.

Макей добавил, что местные власти предпочитают не замечать подобного давления или реагируют с опозданием.

Ранее Владимир Макей призвал западные страны решать проблемы с белорусской стороной за столом переговоров.