Рига, , 13:46 — REGNUM

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С 27 мая латвийский национальный авиаперевозчик airBaltic прекращает регулярные рейсы по маршруту Рига — Минск. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании, сославшись на рекомендации Латвийского агентства гражданской авиации.

Самолеты компании airBaltic уже с 23 мая не входят в воздушное пространство Белоруссии, подобное положение будет в силе до конца октября. В общей сложности это повлияет примерно на 1500 авиаперелетов компании.

Представители airBaltic пообещали связаться со всеми пассажирами, полеты которых могут затронуть вводимые изменения.

Если рейс отменен, airBaltic предложит обменять билет на другую дату, также можно будет выбрать и другой маршрут. Кроме того, если рейс отменен, пассажиры также могут попросить возмещение в виде подарочного ваучера или же получить деньги обратно на карточку.