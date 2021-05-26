Санкт-Петербург, , 14:06 — REGNUM Проведение двух крупных международных мероприятий — Петербургского международного экономического форума и Чемпионата Европы по футболу, которые состоятся летом в Санкт-Петербурге, покажет и докажет готовность города вновь принять иностранных туристов. Об этом 26 мая заявил председатель комитета по развитию туризма Петербурга Сергей Корнеев, передает корреспондент ИА REGNUM.

Туристический автобус Дарья Драй © ИА REGNUM

По словам Корнеева, в этом году туристическая отрасль Северной столицы получила большую государственную поддержку. Например, Смольный предоставил отрасли в виде налогов и займов более 4 млрд рублей.

«Задача ближайших месяцев провести — два крупных мероприятия — ПМЭФ и ЕВРО ‑ и через них показать высокий уровень качества туриндустрии и гостеприимства и высокое обеспечение безопасности в рамках этих мероприятий», — пояснил Корнеев.

Напомним, в этом году ПМЭФ пройдет со 2 по 5 июня, а ЕВРО-2020 — с 11 июня по 11 июля 2021 года в 11 городах Европы. Санкт-Петербург примет семь матчей турнира: шесть матчей групп B и E и один четвертьфинал.

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