Санкт-Петербург, 26 мая, 2021, 14:06 — ИА Регнум. Проведение двух крупных международных мероприятий — Петербургского международного экономического форума и Чемпионата Европы по футболу, которые состоятся летом в Санкт-Петербурге, покажет и докажет готовность города вновь принять иностранных туристов. Об этом 26 мая заявил председатель комитета по развитию туризма Петербурга Сергей Корнеев, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Туристический автобус

По словам Корнеева, в этом году туристическая отрасль Северной столицы получила большую государственную поддержку. Например, Смольный предоставил отрасли в виде налогов и займов более 4 млрд рублей.

«Задача ближайших месяцев провести — два крупных мероприятия — ПМЭФ и ЕВРО ‑ и через них показать высокий уровень качества туриндустрии и гостеприимства и высокое обеспечение безопасности в рамках этих мероприятий», — пояснил Корнеев.

Напомним, в этом году ПМЭФ пройдет со 2 по 5 июня, а ЕВРО-2020 — с 11 июня по 11 июля 2021 года в 11 городах Европы. Санкт-Петербург примет семь матчей турнира: шесть матчей групп B и E и один четвертьфинал.