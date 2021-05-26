Тверь, 26 мая, 2021, 13:46 — ИА Регнум. Старт новому этапу реализации инвестиционного проекта компании «Шелл» по производству смазочных материалов дан 26 мая в Торжке Тверской области. В торжественном мероприятии приняли участие губернатор Тверской области Игорь Руденя, заместитель председателя правительства РФ Александр Новак, председатель концерна «Шелл» в России Седерик Кремерс, генеральный директор ООО «Шелл Нефть» Сергей Стародубцев, советник президента РФ Владимир Васильев. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Тверской области.

Пресс-служба правительства Тверской области В Тверской области стартовал новый этап инвестпроекта на заводе «Шелл»

«Торжок всегда был городом предпринимателей и людей, которые создавали современную продукцию. Сегодня компания «Шелл» вместе со своим дружным коллективом вписывает новую страницу в историю развития торжокской земли, и это событие является ярким примером научно-технического прогресса, укрепляющего потенциал региональной экономики. Благодарен Президенту РФ, Правительству РФ, руководству компании «Шелл» за возможность развивать новые производства, создавать новые проекты, готовить специалистов», — отметил на церемонии Игорь Руденя.

«Сегодняшний проект, который реализуется в Торжке, полностью соответствует стратегическим задачам и целям по развитию нашей перерабатывающей промышленности. Хочу сказать слова благодарности правительству Тверской области, руководству компании «Шелл», которые реализуют совместный инвестиционный проект», — сказал Александр Новак.

Руководство компании приняло решение о расширении предприятия в Тверской области, основываясь на успешном опыте работы завода, а также оценке перспектив продукции компании на рынке РФ и соседних государств.

Сегодня более 80% смазочных материалов «Шелл», реализуемых на российском рынке, производятся в Торжке — на предприятии выпускаются моторные масла, масла для судовых двигателей, промышленные смазочные материалы, гидравлические и трансмиссионные масла.

«Завод «Шелл» в Торжке является одним из наиболее современных предприятий в отрасли в России и лидером по большинству ключевых показателей эффективности, в том числе охране труда, среди других заводов «Шелл» в Европе. Мы надеемся, что расширение производства на заводе создаст дополнительный импульс для развития экономики Тверской области», — отметил Сергей Стародубцев.

«Я думаю, что это лучшая иллюстрация послания президента РФ — развитие экономики. Благодаря той политике, которая реализуется в стране, такому бизнесу, мы сегодня имеем этот замечательный объект и перспективу создания ещё одного, более современного, производства», — сказал Владимир Васильев.

Расширение предприятия предполагает увеличение мощностей завода с 200 до 300 млн литров смазочных материалов в год. Планируется строительство новых складских помещений, расширение резервуарного парка. Завершение работ запланировано на 2023 год.

В проекте заложено создание инновационно-промышленного парка, а также научно-образовательного кластера в сфере нефтепереработки на базе Торжокского государственного промышленно-гуманитарного колледжа при участии Российского государственного университета нефти и газа имени И. М. Губкина. Планируется обеспечить здесь подготовку высококвалифицированных специалистов для производств с последующим трудоустройством на современные рабочие места.

Завод «Шелл» в Торжке был введён в эксплуатацию в октябре 2012 года и стал первым подобным предприятием, построенным в России международной компанией. Все сотрудники предприятия являются гражданами России, более 95% сотрудников — жители Тверской области. В настоящее время это один из самых крупных инвестиционных проектов в промышленном секторе Верхневолжья. Со своей стороны Правительство региона оказывает всестороннее содействие концерну «Шелл» в реализации проекта.

Всего за пять лет в Тверской области реализовано 65 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций более 70 млрд рублей, создано 7 400 рабочих мест. В инвестиционный портфель региона входит более 80 проектов со сроками реализации до 2028 года. Объём инвестиций составляет более 145 млрд рублей, планируется к созданию свыше 15 тысяч новых рабочих мест.