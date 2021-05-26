В Тверской области стартовал новый этап инвестпроекта на заводе «Шелл»
Тверь, 26 мая, 2021, 13:46 — ИА Регнум. Старт новому этапу реализации инвестиционного проекта компании «Шелл» по производству смазочных материалов дан 26 мая в Торжке Тверской области. В торжественном мероприятии приняли участие губернатор Тверской области Игорь Руденя, заместитель председателя правительства РФ Александр Новак, председатель концерна «Шелл» в России Седерик Кремерс, генеральный директор ООО «Шелл Нефть» Сергей Стародубцев, советник президента РФ Владимир Васильев. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Тверской области.
Руководство компании приняло решение о расширении предприятия в Тверской области, основываясь на успешном опыте работы завода, а также оценке перспектив продукции компании на рынке РФ и соседних государств.
Сегодня более 80% смазочных материалов «Шелл», реализуемых на российском рынке, производятся в Торжке — на предприятии выпускаются моторные масла, масла для судовых двигателей, промышленные смазочные материалы, гидравлические и трансмиссионные масла.
Расширение предприятия предполагает увеличение мощностей завода с 200 до 300 млн литров смазочных материалов в год. Планируется строительство новых складских помещений, расширение резервуарного парка. Завершение работ запланировано на 2023 год.
В проекте заложено создание инновационно-промышленного парка, а также научно-образовательного кластера в сфере нефтепереработки на базе Торжокского государственного промышленно-гуманитарного колледжа при участии Российского государственного университета нефти и газа имени И. М. Губкина. Планируется обеспечить здесь подготовку высококвалифицированных специалистов для производств с последующим трудоустройством на современные рабочие места.
Завод «Шелл» в Торжке был введён в эксплуатацию в октябре 2012 года и стал первым подобным предприятием, построенным в России международной компанией. Все сотрудники предприятия являются гражданами России, более 95% сотрудников — жители Тверской области. В настоящее время это один из самых крупных инвестиционных проектов в промышленном секторе Верхневолжья. Со своей стороны Правительство региона оказывает всестороннее содействие концерну «Шелл» в реализации проекта.
Всего за пять лет в Тверской области реализовано 65 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций более 70 млрд рублей, создано 7 400 рабочих мест. В инвестиционный портфель региона входит более 80 проектов со сроками реализации до 2028 года. Объём инвестиций составляет более 145 млрд рублей, планируется к созданию свыше 15 тысяч новых рабочих мест.