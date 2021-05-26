Москва, , 13:45 — REGNUM В Кремле не видят какого-либо желания западных стран разобраться с ситуацией вокруг самолёта Ryanair. Об этом 26 мая заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Пока мы даже не слышали никаких заявлений от европейских государств о желании как-то разобраться с этой темой, пока стали рубить с плеча», — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что Минск не ставил вопрос об увеличении объема экономической поддержки со стороны Москвы в связи с санкциями из-за Ryanair.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее саммит ЕС вынес решение о запрете полётов самолётов белорусских компаний над странами Евросоюза и о запрете использования ими аэропортов стран содружества.

власти Белоруссии уже пригласили представителей международных авиационных структур ICAO, IATA, EASA к участию в расследовании инцидента с вынужденной посадкой самолёта авиакомпании Ryanair в Минске.