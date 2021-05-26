Таллин, , 13:45 — REGNUM В марте нынешнего года в боевую группу НАТО, дислоцирующуюся на военной базе Тапа (северная Эстония), прибыли французские солдаты. Об этом сообщило государственное радио Эстонии на русском языке Raadio4, отметив, что французский контингент пробудет на территории Эстонии дольше обычного.

Командующий французским подразделением полковник Бруно Денези отметил, что французы пробудут здесь 12 месяцев вместо 8, как это было в ходе предыдущих миссий в 2017 и 2019 годах. Связано это с увеличением количества прибывшей бронетехники — ее стало больше почти вдвое. 12 единиц из которой — это тяжелые танки Leclerc, обладающие большой мощностью и высокой скоростью.

Кроме того, было признано, что сотрудничество Сил обороны Эстонии с военными НАТО может быть более плодотворным, если цикл пребывания военнослужащих здесь будет равен одному году.

Всего из Франции в Эстонию прибыло 300 военнослужащих.

Французы прибыли для подкрепления эстонской армии в рамках Варшавского договора, который предусматривает пребывание дополнительного военного контингента в лице союзников НАТО на территории Эстонии, Литвы, Латвии и Польши. В Литве французские военные силы присутствуют в составе войск Германии. А в Эстонии — интегрированы в состав британского контингента.