Ростов-на-Дону, , 13:45 — REGNUM Прокуратура Ростовской области проведёт проверку после возгорания в пассажирском автобусе, сообщили ИА REGNUM в надзорном ведомстве 26 мая.

В частности, будет проведена проверка соблюдения требований федерального законодательства в сфере организации перевозки пассажиров. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, что ЧП случилось утром 26 мая на проспекте Стачки неподалёку от автозаправочной станции. В момент возгорания в салоне автобуса находились пассажиры. Движение по прилегающим улицам было затруднено.

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