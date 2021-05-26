Москва, , 13:43 — REGNUM Летом 2021 года вполне вероятна активизация социального протеста в регионах России на фоне предвыборной кампании в Госдуму. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 26 мая заявил генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов на заседании Экспертного клуба «Регион» на тему «Старт большой кампании-2021: игроки, факторы и сценарии» в пресс-центре ИА REGNUM.

«В июне-июле, несмотря на ограничения, связанные с пандемией, вполне вероятна определённая активизация социального протеста в регионах, например, по экологической и градостроительной проблематике», — заявил Орлов.

«Выше вероятность таких резонансных акций — в крупных городах с протестным потенциалом, том числе в Москве, Новосибирске, Санкт-Петербурге и Красноярске», — указал он.

В целом же данные опросов указывают на заметное снижение протестного потенциала, при этом растёт число респондентов, считающих, что «в их местности протестных акций не будет».

«При этом мы тоже отмечаем, что власти и правящая партия вполне работают с этой повесткой и более плотно, чем в 2016 году», — добавил Орлов.

По его словам, протест будет по преимущественно экономического характера, а не политического.